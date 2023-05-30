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اغلاق ملف احد الأماكن الثلاثة التي ادعت الوكالة الذرية العثور على يورانيوم عالي التخصيب فيها

اغلاق ملف احد الأماكن الثلاثة التي ادعت الوكالة الذرية العثور على يورانيوم عالي التخصيب فيها
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر مطلع تسوية ملف أحد المواقع الثلاثة المزعومة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اثر المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة، لينخفض عدد الملفات المتبقية إلى إثنين.

العالم - ايران

واعلن مصدر مطلع إغلاق الملف المعروف باسم أباده (مريوان). حيث كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زعمت بناءً على معلومات خاطئة ومجهولة المصدر أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم في 4 مواقع.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إدعاء آخر للوكالة بشأن وجود جسيمات بنسبة 83.7%، في المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة وتسويته من خلال التفسيرات الفنية التي قدمتها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زعمت أنها عثرت على جسيمات مخصبة بنسبة تصل إلى 83.7٪ في إيران.

كما وافقت إيران على تركيب عدد من الكاميرات في المنشآت النووية في أصفهان. ووفقا لهذا المصدر المطلع، تم تثبيت ما يقرب من ثلث الكاميرات غير متصلة و لا تنقل المعلومات.

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اغلاق ملف احد الأماكن الثلاثة التي ادعت الوكالة الذرية العثور على يورانيوم عالي التخصيب فيها

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