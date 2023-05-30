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الجيش يحرر المخطوف السعودي في لبنان

الجيش يحرر المخطوف السعودي في لبنان
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

بعد مرور يومين تمكن الجيش  اللبناني اليوم الثلثاء  من انهاء عملية خطف المواطن السعودي التي وقعت بعد منتصف ليل السبت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار.

العالم_لبنان

و أعلن قائد الجيش جوزاف عون، أنّه تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي، وتوقيف خاطفيه.

واختُطِف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد منتصف ليل السبت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، فيما أوضحت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه.

ووصف مصدر دبلوماسي سعودي في بيروت حادثة اختطاف المواطن الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية بـالخطيرة جداً، مشيراً إلى أن السفارة تتابع الموضوع من كثب مع السلطات اللبنانية المختصة.

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