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كلمة الدكتور جبلي في ختام زيارته للبنان المتزامنة مع أجواء عيد المقاومة والتحرير

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

ألقى رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية الدكتور بيمان جبلي مساء امس الاثنين كلمة ختامية استعرض خلالها ثمرات زيارته الى لبنان التي قام بها تزامنا مع اجواء عيد المقاومة والتحرير.

العالم - لبنان

وقال الدكتور جبلي 'رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية' في كلمته، ان هذه الزيارة كانت في اجواء عيد المقاومة والتحرير مناسبة لـ"أولا" الالتقاء بسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله والتي استعرضنا خلالها اساليب المواكبة الاعلامية للاعلام المقاوم وللاعلام في دول ومنطقة المقاومة والمواكبة المفترضة مع هذه الانجازات التي حققتها المقاومة.

كذلك خلال هذه الزيارة التقيت بمسؤولين رسميين بمن فيهم الاستاذ نبيه بري رئيس المجلس اللبناني وكذلك وزير الثقافة الاستاذ محمد مرتضا وكذلك التقيت بجمع كبير من الزملاء الصحفيين من مختلف صحافة واعلام لبنان.

يتبع..

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كلمة الدكتور جبلي في ختام زيارته للبنان المتزامنة مع أجواء عيد المقاومة والتحرير

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