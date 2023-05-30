كلمة الدكتور جبلي في ختام زيارته للبنان المتزامنة مع أجواء عيد المقاومة والتحرير

العالم - لبنان

وقال الدكتور جبلي 'رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية' في كلمته، ان هذه الزيارة كانت في اجواء عيد المقاومة والتحرير مناسبة لـ"أولا" الالتقاء بسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله والتي استعرضنا خلالها اساليب المواكبة الاعلامية للاعلام المقاوم وللاعلام في دول ومنطقة المقاومة والمواكبة المفترضة مع هذه الانجازات التي حققتها المقاومة.

كذلك خلال هذه الزيارة التقيت بمسؤولين رسميين بمن فيهم الاستاذ نبيه بري رئيس المجلس اللبناني وكذلك وزير الثقافة الاستاذ محمد مرتضا وكذلك التقيت بجمع كبير من الزملاء الصحفيين من مختلف صحافة واعلام لبنان.

يتبع..