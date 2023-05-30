شاهد.. انتهاك جديد للاحتلال في الضفة والمقاومين يتصدون

العالم - خاص بالعالم

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي وأخرى نتيجة السقوط خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية في المنطقة إن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية والجرافات، أغلقت مداخل مخيم عسكر القديم. وان قناصة الاحتلال انتشرت على أسطح المنازل في المخيم وفي شارع المياه المطل عليه، حيث دارت مواجهات مسلحة بين المقاومين والقوة الاسرائيلية، فجر خلالها المقاومون عددا من العبوات محلية الصنع بالمقتحمين.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوة المقتحمة ومجاهدي سرايا القدس- كتيبة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة جندي إسرائيلي إثر الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم، وتم نقله إلى حاجز سناعوز غرب طولكرم. وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال استهدفت أحد المنازل بقذيفة خلال اقتحامها المخيم

وفي المواقف اكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي؛ أن المقاومين من سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم مخيم نور شمس في طولكرم وخاضوا مواجهات مباشرة؛ وان حالة الاشتباك مع العدو مستمرة؛ وأكد سلمي ان المقاومين لن يستسلموا أمام حجم الارهاب الذي يمارسه القتلة والمجرمون الصهاينة.