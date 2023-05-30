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باختصار .. زيارة سلطان عمان لايران

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

عكست زيارة سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" لايران عمق العلاقات والوشائج الوطيدة بين البلدين الجارين.

العالم - باختصار

ووصل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد طهران الأحد على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية إستغرقت يومين.

ودارت مباحثات القمة الإيرانية العمانية حول محور العلاقات الثنائية والإقتصاد والإستثمارات والطاقة. وخلال مباحثات القمة تم تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمامات المشتركة، حيث تم التوقيع على أربعة بروتوكولات للتعاون المشترك في المجالات الإقتصادية والإستثمارية والطاقة.

والتبادل التجاري بين ايران وسلطنة عمان بلغ 1.9 مليار دولار 2022 بزيادة نسبتها 40% عن 2021 .

وأكد قائد الثورةالاسلامية بلقائه بالضيف العماني، وتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات في مصلحة البلدين.

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