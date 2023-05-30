إردوغان يدعو أحزاب المعارضة لتغيير خطابها 'الاستفزازي والعنصري'

العالم - تركيا

وأضاف أردوغان،"أن الناخب التركي "لقن درسا مهما للمعارضة وتحالفاتها". على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي في خطاب بإحدى الفعاليات بالعاصمة أنقرة، إن الشعب اختار حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب واستمرار الاستقرار والنمو في تركيا، وأضاف: "أنهينا عملية إحدى أهم انتخابات التاريخ"، مشيرا إلى أن الفائز في الانتخابات هم الشعب والديمقراطية والشباب والمغتربون.

كما وجه أردوغان رسائل للمعارضة التركية وقال: "على أحزاب المعارضة أن تغير من خطابها الاستفزازي والعنصري"، وأضاف الرئيس التركي: "من يتفاخرون بأنهم خبيرو عمليات الحساب، أضاعوا 40 مقعدا برلمانيا من أيديهم"، وأشار إلى أن اتهامات المعارضة "كانت كاذبة ودعايتهم الانتخابية كانت فاشلة، ولم يتمكنوا من النيل من ثقة الشعب".

بخصوص مخلفات الزلزال الذي ضرب تركيا قبل أشهر، أعلن أردوغان أن مواصلة تضميد جراح المناطق المتضررة من الزلزال يمثل أولوية بالنسبة له، وقال: "سنعيد إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بشكل آمن".

بينما تعهد أردوغان باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

الرئيس التركي قال أيضا: "سننفذ جميع الاتفاقيات التي تصب في صالح تركيا، وهدفنا إرساء الأمن والاستقرار من أوروبا إلى آسيا"، وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة وعمل البرلمان "سنعود لزياراتنا الخارجية وسنستقبل الزعماء في بلدنا".

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدا برلمانيا، والرفاه مجددا على 5 مقاعد، والحركة القومية على 50 مقعدا.

كما حصل اليسار الأخضر على 61 مقعدا، والعمال التركي على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على 169 مقعدا، و"إيي" على 43 مقعدا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينر، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي عقدت في 14 مايو سترسل إلى الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.