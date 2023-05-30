الاستيطان الإسرائيلي.. خطوات صهيونية نحو التغيير الديمغرافي

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع حاور برنامج "البوصلة" مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي وسألته:



1- في البداية فارس، ماذا يعني هذا القرار حاليا ومستقبلا؟

2- ماهي سبل مواجهة مثل هذه القرارات؟



يشار الى ان هذا التشريع يؤكد بحسب الخبراء بانه اخر مسمار في نعش ما يسمى بحل الدولتين، بالاضافة الى انه تأكيد من كيان الاحتلال الاسرائيلي على تنصله من كل الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية التي تمت برعاية دولية.



استضاف البرنامج جمعة تايه الخبير في الشؤون الاسرائيلية ليجيب عن الاسئلة التالية:



1- في البداية هل نحن امام مرحلة جديدة من الاستيطان؟

2- ماهي الخطوات والادوات التي تمتلكها السلطة الفلسطينية للتعامل مع مثل هذه القرارات؟

3- هل من الممكن ان تلجأ السلطة للمنظمات الدولية؟ او الانسحاب من الاتفاقيات مع الاحتلال كرد على هذا التشريع؟

4- نتنياهو يعمل منذ عام 2009 على انهاء حل الدولتين، لماذا لا تزال السلطة مصرة على التعامل معه رغم ان نسبة الاستيطان بعهده ارتفعت بصورة كبيرة؟

5- ماهي الخطوات التي يخفيها الاحتلال ويريد تطيبقها بعد هذا التشريع؟

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