الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تبرم عقدا جديدا لتوريد الغاز من تركمانستان

إيران تبرم عقدا جديدا لتوريد الغاز من تركمانستان
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إبرام عقد جديد لتوريد الغاز من تركمانستان.

العالم - إيران

وأوضح أوجي في اجتماع مع نظيره التركمانستاني اليوم الثلاثاء، بأن وعبر تفعيل عمليات استيراد 10 ملايين متر مكعب الشهر المقبل، سيتم استئناف العقود المعلقة مع تركمانستان منذ عام 2016.

وفي السياق أكد الوزير الإيراني تسوية المستحقات البالغة 1.6 مليار دولار مع تركمانستان والتي تعد خطوة هامة لاستمرارية تطوير العلاقات مع البلد الجار الواقع شمال شرقي البلاد.

وأستطرد أن طاقة توريد الغاز من تركمانستان تبلغ 50 مليون متر مكعب وأن زيادة حصة تجارة الغاز معها يشكل أهمية من حيث تعزيز الخطوط الشمال شرقیة.

روابط ذات صلة

إيران تضاعف تبادل الكهرباء مع تركمانستان

إيران تتفاوض مع تركمانستان لتطور الشحن السككي

رئيس مجلس تركمانستان يصل إلى طهران

الرئيس التركماني: نخطط لإطلاق ممر نقل يربطنا بإيران والعراق وتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. العاصمة الروسية موسكو تتعرض لهجمات من طائرات درون أوكرانية

بالفيديو.. البرهان يهدد باستخدام"قوة مميتة"ضد الدعم السريع

ضيف وحوار ما وراء مطاردة الاحتلال حركة الجهاد الاسلامي واغتيال قياداتها؟

إيران تبرم عقدا جديدا لتوريد الغاز من تركمانستان

في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية: أميرعبداللهيان: تقاربنا مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية

عبر إنشاء خط نقل جديد.. إيران تضاعف تبادل الكهرباء مع تركمانستان