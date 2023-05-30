إيران تبرم عقدا جديدا لتوريد الغاز من تركمانستان

العالم - إيران

وأوضح أوجي في اجتماع مع نظيره التركمانستاني اليوم الثلاثاء، بأن وعبر تفعيل عمليات استيراد 10 ملايين متر مكعب الشهر المقبل، سيتم استئناف العقود المعلقة مع تركمانستان منذ عام 2016.

وفي السياق أكد الوزير الإيراني تسوية المستحقات البالغة 1.6 مليار دولار مع تركمانستان والتي تعد خطوة هامة لاستمرارية تطوير العلاقات مع البلد الجار الواقع شمال شرقي البلاد.

وأستطرد أن طاقة توريد الغاز من تركمانستان تبلغ 50 مليون متر مكعب وأن زيادة حصة تجارة الغاز معها يشكل أهمية من حيث تعزيز الخطوط الشمال شرقیة.