بالفيديو.. رئيسي: سياستنا تسعى إلى الثبات والاستقرار في المنطقة

العالم - إيران

وفي المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس المصلحة التركمنستاني قربان قلي بردي محمد اوف وبعد التوفيع على عدة وثائق للتعاون وصف الرئيس رئيسي مستوى العلاقات بين إيران وتركمانستان بالكبير، واضاف: "لكن لا نكتفي بهذا القدر ونرغب في المزيد من تنميتها."

وأضاف الرئيس الإيراني أن التعاون بين البلدين كان بناءاً في مجال الطاقة وبمستوى جيد.

وشدد على أن: التعاون بين البلدين ما بعد جائحة كورونا كان جيدا ويمكننا أن ننمي النشاطات في مجال الاقتصاد والترانزيت.

وقال رئيسي: إن الإصدار بين البلدين يشمل كل الطاقات بما فيها التقنية والهندسية، وأيضا في مجال الزراعة سيكون التعاون بيننا وتركمانستان جيدا.

وشدد على أن سياسة إيران الاسلامية هي سياسة صداقة وتسعى إلى الثبات والاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيسي: تحدثنا عن المجال الثقافي والحضاري والسعي إلى تنميته عند الشباب وتنمية هذه الرؤية بين البلدين نحو الرقي.

وقال الرئيس إبراهيم رئيسي: "كما أشار قائد الثورة نرغب في أن تكون العلاقات بين البلدين علاقات وثيقة.

من جانبه قال رئيس مجلس المصلحة التركمنستاني قربان قلي بردي محمد اوف إن العلاقات بين البلدين علاقات وثيقة وترقى في الصداقة.

وأضاف: واثقون من أن سياسة إيران تدعم السلام والإعمار، كما تدعم السياسات المستقلة التي تحظى باستحسان في العالم.

وقال: تحدثنا في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، كما أكدنا على دور اللجان في مجال الاقتصاد حيث إنه مهم ونحث على تفعيلها.

وقال الرئيس بردي محمدأوف: ناقشنا الأمر حول الطاقة خاصة الغاز والكهرباء، وسياسة تركمنستان تعتمد على التطور في تصدير الغاز.

وأضاف: تحدثنا في مجال الكهرباء وإصدارها من تركمانستان إلى إيران.. واتفقنا على تنشيط الطرق البرية والبحرية لقيام المشاريع الكبيرة والإصدار.

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