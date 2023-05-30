الرئيس العراقي: احتمال إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة

العالم- العراق

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته الرشيد، أن”رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأكد رئيس الجمهورية، “أهمية دور مفوضية الانتخابات في مجال تنظيم الانتخابات وتيسير عوامل نجاحها”، مشيرا الى “وجوب النجاح في إجراء العملية الانتخابية المقبلة والتي تخص مجالس المحافظات”.

وعبّر، عن “استعداد رئاسة الجمهورية والحكومة لتأمين الدعم اللازم لنجاح المفوضية لعملها”، مبينا ان “احتمال إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنه أن يذلل جميع الصعوبات والمتطلبات اللازمة لعمل المفوضية وسير الانتخابات المقبلة”.

ولفت، في حديثه مع أعضاء مجلس المفوضين، الى أن “كل الجهود تصب من أجل انتخابات نزيهة وبلا مشاكل وهذا ما يعززه الوضع الآمن والمستقر الذي تشهده مختلف المدن، وبما يؤكد ضرورة الحرص الشديد لتسهيل انتخابات مجالس المحافظات”.

واستمع رئيس الجمهورية، إلى “شرح مفصل قدمه الحاضرون الذين عبروا عن استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح منتصف شهر كانون الأول المقبل”، معربين عن أملهم “في سرعة إنجاز إقرار الموازنة، لما لها من صلة في توفير المستلزمات اللوجستية وتيسير مستلزمات الانتخابات كافة”.