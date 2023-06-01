تزايد الهجمات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية

العالم - خاص بالعالم

مصادر محلية أشارت إلى وقوع اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا وذلك بعد انفجار كبير هز المدينة.

فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات أوكرانية معززة بالدبابات حاولت التقدم نحو الأراضي الروسية إلى أن القوات الروسية استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنعها الوحدات من العبور إلى الأراضي الروسية.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد إن قصف القوات الأوكرانية مقاطعة بيلغورود لن يؤثر على مسار العملية الخاصة منتقدا ما اعتبره صمت المجتمع الدولي إزاء هجمات القوات الأوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين:"لدى المجتمع الدولي كل فرصة لمشاهدة التسجيلات المصورة وقراءة المواد التي تصف الضربات على المباني السكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغيرها..لكن لا توجد كلمة واحدة تنتقد كييف.. وأنا أقول لهؤلاء إن الهجوم لن يؤثر إطلاقا' على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا".



في المقابل علق الأمين العام لحلف 'الناتو' ينس ستولتنبرغ على الضربات التي طالت منشآت مدنية على الأراضي الروسية بأن 'من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها.

فيما أكد الأمين العام لحلف 'الناتو' ينس ستولتنبرغ:"موقفنا من هذه القضية لم يتغير: لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها".



في سياق متصل لم تتوقف موسكو من توجيه الإتهامات للغرب بتأجيج الأزمة من دعم كييف بالسلاح والعتاد حيث قالت الخارجية الروسية إن الدنمارك وهولندا تنقلان على الأرجح مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا وتدربان طياريها مشيرة إلى أن هذين البلدين يتزعمان مجموعة الدول الهادفة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية الجوية.

من ناحية أخرى، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تزويد الغرب كييف بأسلحة بعيدة المدى، واصفا من يقول 'إن ذلك لا يشجع الضربات على روسيا' بالكاذب فيما اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن تقديم الولايات المتحدة مساعدة جديدة لأوكرانيا إصرار على تصعيد الأزمة.

وكان البيت الأبيض الأميركي قد أعلن عن أحدث دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة ومعدات دفاعية أخرى بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

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