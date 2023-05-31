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زيارة سرية لمسؤول اميركي الى عمان لبحث إمكانية التوصل الى اتفاق مع إيران

زيارة سرية لمسؤول اميركي الى عمان لبحث إمكانية التوصل الى اتفاق مع إيران
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

افادت موقع خبري اميركي بأن أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن قام بزيارة سرية الى سلطنة عمان لاختبار إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

العالم - الأميرکيتان

وزعم موقع "أكسيوس" نقلاً عن 5 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين أن "بريت ماكغورك" كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط قام بزيارة سلطنة عمان هذا الشهر لبحث إمكانية التعامل الدبلوماسي مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني.

يذكر انه في خضم اعمال الشغب في إيران ، قالت حكومة بايدن مرارًا بان الدبلوماسية مع إيران ليست على أجندة البيت الأبيض، وعلى الرغم من هذا البيان الرسمي ، تشير تقارير متفرقة من وسائل الإعلام الغربية إلى أن إدارة بايدن استمرت في مساعيها وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق بسمات مرغوبة للبيت الأبيض.

وقبل نحو شهرين ، في 3 أبريل/نيسان ،أفاد موقع أكسيوس بأن حكومة بايدن تقدمت باقتراح لإيران بـ "اتفاق مؤقت" ، وهو اقتراح رفضته طهران.

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