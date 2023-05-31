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هل المناورات الاسرائيلية مرتبطة بالتهديدات المتبادلة بين الاحتلال وايران؟

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير بالشؤون الاسرائيلية اياد جودة، ان المناورات الاسرائيلية والشراكة الامريكية فيها ليس بالامر الجديد، وانما الجديد هو تصاعد نظرة المواجهة والتحدي وأن الاحتلال مستعد للذهاب الى المعركة، بعدما اصبحت ايران التحدي الاكبر له.

واشار جودة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" الى تهديدات الصهاينة بضرب المفاعل النووي الايراني، وانهم لن يسمحوا لايران بأن تبقى كما يقولون بأن تعبث بالمنطقة، وانه لابد وان يكون هناك وقفة اسرائيلية، وقال: ان الاحتلال الاسرائيلي خلال العامين السابقين كانت نظرته باتجاه ايران تعلو اكثر فاكثر ويحاول ان يأخذ مزيداً من الوعود من الولايات المتحدة الامريكية ومزيدا من الضمانات بأن يفعل ما يشاء ووقت ما يشاء.

واوضح، ان حكومة بينيت وحكومة نتنياهو كلاهما اجمعتا بشكل لا يقبل التشكيك، بانهما اخذا الضوء الاخضر من الولايات المتحدة الامريكية بأن يفعلا مايشاءا ازاء ايران لحماية أمن الكيان الاسرائيلي، ورأى ان هذا الامر يتمثل القيام باحداث تفجير واغتيال وعمل تخريبي ما في ايران، ولكن الصهاينة لم يأخذوا الضوء الاخضر بضرب المفاعل النووي الايراني او الذهاب الى حرب مع ايران.

واكد، ان الاحتلال غير قادر بأن يخوض معركة حقيقية طويلة الامد مع ايران ويصمد امامها، خاصة وان هناك تقارير اسرائيلية تتحدث عن وقوع ازمات كثيرة فيما لو حدثت الحرب الثالثة بالاشارة الى حرب محتملة مع حزب الله، فما بالك اذا حدثت مع ايران.

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