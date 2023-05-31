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واشنطن تزود قواتها في سوريا بمنظومة صواريخ هيمارس

واشنطن تزود قواتها في سوريا بمنظومة صواريخ هيمارس
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال الأميركي أرسل خلال الأيام القليلة الماضية منظومة «هيمارس» الصاروخية إلى الجزء الذي تسيطر عليه ميليشيات قسد في ريف دير الزور.

العالم - سوريا

وبحسب المصادر، راجمة الصواريخ التي يصل مداها إلى 80 كليومتراً وهي من عيار 227 ملمتراً تم إرسالها إلى قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في حقل العمر النفطي وقاعدته في حقل كونكو للغاز الطبيعي.

وزعمت المصادر أن الغاية من إرسال المنظومة إلى الحقلين المذكورين هي التصدي لهجمات وقصف محتمل يمكن أن تتعرض له القاعدتان.

وذكرت الأناضول أن الاحتلال الأميركي أجرى تدريبات لمسلحين من ميليشيات "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تشكل العمود الفقري لـ «قسد» وتصنفها الإدارة التركية تنظيماً إرهابياً على دبابات لم يعرف طرازها ومضادات دبابات من طراز «تاو» أميركية الصنع في الـ 16 من الشهر الحالي.

ومنذ عام 2015 دربت قوات الاحتلال الأميركية الآلاف من مسلحي «قسد» في قواعدها غير الشرعية في سورية، بحجة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، كما قدمت لها كميات هائلة من الأسلحة والمعدات القتالية.

ونهاية آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، عبر نشر سرب من الطائرات الهجومية من طراز A-10 قبل الموعد الذي كان محدداً لذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على قواتها في سورية.

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واشنطن تزود قواتها في سوريا بمنظومة صواريخ هيمارس

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