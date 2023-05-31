علقة اماراتية ساخنة ضد واشنطن.. شاهد ما الذي فعلته بها؟

البيان الاماراتي تضمن التزاما اماراتيا بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، عازية السبب الى انه نتيجة تقييمها المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء.

الاعلان الاماراتي المتأخر.. لم يأت فجأة، وإنما جاء ردا على تقارير أميركية حديثة تتحدث عن محادثات اماراتية اميركية بشأن الأمن البحري اعتبرتها أبو ظبي توصيفات خاطئة.

صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية قالت في تقرير لها أن أبوظبي مارست ضغوطاً على واشنطن، لاتخاذ الاخيرة تحركات أكثر استعراضاً للقوة لما اعتبرته ردع إيران، بعد حوادث احتجاز ناقلتي نفط من قبل الجيش الإيراني في مياه خليج عُمان الأسابيع الأخيرة.

الانسحاب الاماراتي يبدو أنه يكشف الستار عن أزمة ثقة جديدة ويعكس عمق الخلافات بين أبوظبي وواشنطن، وسط قناعات لدى أبوظبي بأن واشنطن غير جادة في التعاون الاستراتيجي معها، الأمر الذي دفع الإمارات لتنويع مصادر تسليحها وتوسيع التعاون العسكري مع روسيا والصين.

كما أن توقيت تسريب الخبر لا يمكن عزله عن تسارع اعادة العلاقات الدبلوماسية وتعزيزها بين إيران وكل من السعودية والامارات، الأمر لاتراه واشنطن مرضيا.

ولكن ما هي القوة البحرية الموحدة.. تحالف من أربعة وثلاثين دولة بينها عدة دول أوروبية، تعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في منطقتي البحر الأحمر والخليج الفارسي اللتين تضمان أهم الممرات التجارية في العالم، بقيادة الولايات المتحدة، ومقر القوة الرئيس في البحرين. وتشمل فعاليات القوة تدريبات عسكرية مشتركة.