ما شرط زيلينسكي للمشاركة في قمة الناتو المقبلة؟

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وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، بأن زيلينسكي اشترط على قادة الحلف وضع خارطة طريق، لانضمام أوكرانيا للناتو، للمشاركة في قمة الناتو التي ستنعقد في شهر يوليو.

ووفقا للصحيفة فقد "أوضح زيلينسكي لقادة الحلف أنه لن يحضر قمة فيلنيوس، دون حصوله على ضمانات أمنية واضحة ومحددة، وخارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى الحلف".

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، وفي شهر سبتمبر 2022.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وأن ميل كييف نحو حلف شمال الأطلسي، هو أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لن تقبل أوكرانيا بأي قرار يصدر عن قمة الناتو في فيلنيوس المقرر عقدها يومي 11 - 12 يوليو، سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف.

وفي المقابل تعتقد عدد من الدول المتشددة في أوروبا الشرقية أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو" بعد انتهاء الصراع، وتدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها، إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا توجد إمكانية لانضمام كييف إلى الحلف بسرعة.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" مؤخرا، عن عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في "الناتو" بشأن مسألة تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

بدوره وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، اقتراح ضم أوكرانيا إلى "الناتو" بأنه "خطأ فادح".