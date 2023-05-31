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اتصال هاتفي بين بن سلمان وأردوغان

اتصال هاتفي بين بن سلمان وأردوغان
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية.

العالم-السعودية

وجاء في بيان الرئاسة التركية: "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالرئاسة خلال اتصال هاتفي جرى بينهما".

كما بعث الملك السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق، ببرقية تهنئة، للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال:" بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

وفاز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل أردوغان على أكثر من 54٪ من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية التركية.

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اتصال هاتفي بين بن سلمان وأردوغان

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