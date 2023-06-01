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امير عبداللهيان يهنئ نظيره التركي بفوز اردوغان في الانتخابات

امير عبداللهيان يهنئ نظيره التركي بفوز اردوغان في الانتخابات
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قدم وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليل الاربعاء، التهنئة الى نظيره التركي بفوز رجب طيب اردوغان في الانتخابات، معربا عن امله باستمرار التعاون بين البلدين أكثر مما مضى.

العالم - ايران

وأعرب أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين في فترة الحكومة الجديدة بناء على إرادة ورغبات رئيسي البلدين.

كما هنأ وزير الخارجية الإيراني، نظيره التركي على نجاحه في الانتخابات البرلمانية التركية كأحد ممثلي حزب العدالة والتنمية ، وأكد على ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى دعوة أردوغان لآية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي للمشاركة في حفل تنصيبه، وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشارك في هذا الحفل على أفضل وجه.

من جانبه ، شكر وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، وزير الخارجية الإيراني على تهنئته له.

وصرح وزير الخارجية التركي بانه سيبذل جهوده لتطوير التعاون مع إيران في أي منصب يشغله ، من منطلق أن العلاقات مع إيران مهمة للغاية بالنسبة لتركيا.

واكد على التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية الى جانب التعاون الثنائي بينهما.

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