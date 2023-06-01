واشنطن غيرت توجهها مع تحالفات جديدة تظهر في المنطقة + فيديو

العالم – إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال أشلي أنصارا إن: "هناك فرصة كبيرة متاحة للطرفين في إيران والولايات المتحدة أن يبذلوا الجهود خلال الشهور القادمة لخلق جو جديد للتفاوض على مقدرة إيران على الأسلحة النووية."

ووصف التقارب الذي حصل بين المملكة العربية السعودية وإيران بمساعدة الصين بالتجربة الفريدة، مؤكدا أن فيه حل جذري لمشاكل كثيرة في الشرق الأوسط.

وشدد على أن واشنطن تعتقد أن الإصلاح إو تجديد العلاقات ما بين الطرفين متاح ولابد أن يشتغل الطرفان عليه.

وردا على سؤال حول انشغال أميركا بحرب أوكرانيا لفت أنصارا إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الصين وروسيا ككتلة واحدة، مضيفا: وهذه الكتلة ممكن أن تضر بمصالح واشنطن في منطقة شرق آسيا وشرق الأوسط.. وبالتالي غيرت الولايات المتحدة فكرها، ليست لأنها مشغولة في أوكرانيا ولكن إنما هذه هي استراتيجية معمولة وهي مدروسة مع تحالفات جديدة تظهر في المنطقة.

وفيما أشار إلى أنه وفي الفترة الماضية كانت هناك حرب كلامية وحديث ضد إيران في الأمم المتحدة، أكد أن: هذا الوقت قد مضى نتيجة تغييرات حصلت في العالم، الولايات المتحدة كدولة كبرى تكون استراتيجيتها ليس على الماضي ولكن على المستقبل، والمستقبل يقول إن هناك صعوبات اقتصادية سوف تواجة الدولار الأميركي ويقول إن سوريا سوف ترجع لجامعة الدول العربية وإنه لابد التحالف مع إيران.

وفي جانب آخر من اللقاء قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي: لا اعتقد أن واشنطن سوف تغير موقفها بخصوص العقوبات الاقتصادية، إنما واشنطن سوف تغير موقفها بخصوص الأسلحة النووية أو المفاعل النووية في إيران، لأن التكنولوجيا تغيرت، وأيضا لأن موضوع العقوبات الاقتصادية من وجهة الكثير من أعضاء الكونغرس والسنات قد فشل في تحقيق أهدافه وإن العقوبات الاقتصادية لم تؤدي إلى نتيجة على الإطلاق، وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة لكن ما زالت الدول الأوروبية تتعامل مع إيران.

وخلص إلى القول: أعتقد أن أميركا باتت في موقف لابد أن تعيد فيه حساباتها، ليس فقط مع إيران ولكن حساباتها أيضا مع حلفائها من الدول الأوروبية.

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