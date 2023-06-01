تسريب صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية تتعلق بإيران

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وبحسب الشبكة فإنّ المحققين حصلوا على تسجيل صوتي لترامب يناقش فيه الوثيقة خلال اجتماع عقد في صيف عام 2021، أقر فيه ترامب بامتلاكه الوثيقة.

وأضافت "سي أن أن"، أنّ تعليقات ترامب حينذاك أشارت إلى أنّه كان يود مشاركة المعلومات في الوثيقة لكنّه يدرك القيود المفروضة عليه لرفع السرية عنها.

كما ذكرت أنّ الكشف عن التسجيل الصوتي يمكن أن يزيد من الضغوط القانونية التي يتعرض لها الرئيس الأميركي السابق الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

والعام الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة، حيث صادر العملاء الفيدراليون حينها 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّ للغاية".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ "إف بي آي" عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في 8 من أغسطس/آب الماضي، لمنزل ترامب في مارالاغو. ومن بين الوثائق، وثيقة تشرح الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية.