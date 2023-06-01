أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس01 يونيو 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

ايران..

القائد بلقائه مع رئيس مجلس تشخيص مصلحة الشعب التركمنستاني الضيف ..

إيران وتركمنستان تشدهما وشائج قرابة والعديد من القواسم الثقافية المشتركة

جوان ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران

اعتماد ..

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية .. في خطوتين نحو الأمام. .

جمهوري اسلامي ..

إستعدادات واسعة لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه

رويش ملت ..

ترحيب القائد بإستئناف العلاقات مع مصر يثير هلعا واسعا في الكيان الصهيوني

خراسان ..

تفاقم الأوضاع بشمال جمهورية كوسوفو مع استمرار المواجهات بين الأقلية الصربية وقوى الأمن

اطلاعات ..

إستشهاد خمسة أعضاء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغارة صهيونية على منطقة البقاع بلبنان

ارمان امروز ..

الإمارات تعلن عن إنسحابها من عضوية التحالف البحري الدولي بقيادة أمريكا في المنطقة

ارمان ملي ..

موسكو تتهم واشنطن بتشجيع أوكرانيا على شن هجمات في عمق الأراضي الروسية

ابرار ..

المحكمة الفدرالية في العراق تعتبر تمديد مهام برلمان منطقة كردستان إجراءا غير قانوني ..

كيهان ..

الأمم المتحدة تبدي قلقها العميق إزاء الأوضاع المؤسفة للاجئين في بريطانيا وأمريكا

مردم سالاري ..

ينبغي التعامل مع تحركات طالبان في المناطق الحدودية بحزم

مقالات

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كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن الأزمة الساخنة في جمهورية كوسوفو بمنطقة البلقان في مقالها( الناتو ومحاولة إشعال نيران حرب أخرى)..مع تفاقم الأوضاع والأجواء بين جمهورية صربيا وجارتها غير المعترف بها كوسوفو, يتحرك حلف الناتو لتعزيز تواجده العسكري في منطقة البلقان وخاصة في كوسوفو.

هناك تساؤلات عما اذا كان هدف حلف الناتو بكوسوفو تهدئة الأجواء أم إشعال نيران حرب جديدة بأوروبا لاستنزاف روسيا.

وعلى اعتبار أن روسيا المؤيدة تقليديا وعرقيا لصربيا وللأقلية السكانية من أصول صربية في شمال كوسوفو .

والواقع هو أن أعمال العنف التي تفجرت مؤخرا في شمال كوسوفو بين الأقلية الصربية وقوى الأمن على خلفية تظاهرات ضد تعيين رؤوساء بلدية من أصول البانية, اتسعت لتتحول لصدامات بين المتظاهرين الصرب وقوات للناتو ايضا، الأمر الذي أعطى الحلف ذريعة لإرسال تعزيزات لكوسوفو ولبلدان أخرى بحلف الناتو بتلك المنطقة .

ارمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت عن ضرورة ( طرد جمهورية أذربيجان من منظمة التعاون الإسلامي ) ..ازاحت زيارة رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ لجمهورية اذربيجان الستار عن العديد من خفايا العلاقات الوثيقة بامتياز بين باكو وتل ابيب, وهي علاقات وصفها هرتسوغ نفسه بأنها وثيقة جدا و أن " اسرائيل " صديق مخلص لباكو, فيما وصف الرئيس الأذربيجاني الهام علييف هذه العلاقات الوثيقة بأنها لاتعكس مع ذلك العمق الحقيقي الكبير غير الظاهر للعلاقات الثنائية.

إن الكيان الصهيوني يستحوذ على سبعين بالمئة من مشتريات جمهورية أذربيجان من السلاح ويستورد أربعين بالمئة من حاجته النفطية منها.

وليس هذا فحسب بل إن هناك علاقات عسكرية وأمنية واقتصادية وثيقة جدا بين باكو وتل ابيب, وتعمل عشرات الشركات " الإسرائيلية " في قطاعات الإقتصاد بهذه الجمهورية فيما تصول المخابرات الصهيونية وتجول في أراضيها باتفاقيات تنسيق أمني مشترك . لذلك كله ليس من الغريب أبدا أن تتعالى الأصوات الفلسطينية و أصوات بمنظمة التعاون الإسلامي تدعو لطرد جمهورية أذربيجان من عضويتها .

مردم سالاري ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( أردوغان وتسوية حسابات مع الإعلام المنتقد )..بمجرد ما انقشع غبار المعارك الإنتخابية بتركيا بفوز أردوغان وحزبه الحاكم, حتى فتحت اللجنة العليا المشرفة على الإعلام بتركيا تحقيقا في مواقف ست قنوات تلزيونية معروفة بدعمها لمرشح المعارضة بالإنتخابات الرئاسية مقابل أردوغان .

الإتهام الذي وجهته هذه اللجنة للقنوات التلفزيونية الست هو إهانة الشعب والتحرك ضد إرادته ولكن من دون تقديم أية ادلة واضحة.

محافل سياسية وإعلامية تركية وصفت الأمر بأنه تحرك في إطار محاولة تصفية حسابات علنية مع الإعلام المنتقد بتركيا ونوعا من الإنتقام بعد انتهاء الإنتخابات.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن أجواء التصعيد العسكري الصهيوني في مقالها ( التصعيد العسكري أداة لانهاء الازمة الداخلية ) ..تواجه حكومة نتنياهو الإئتلافي المهزوزة ضغوطا داخلية متزايدة من المعارضة منذ تشكيلها الا ان هذه الضغوط اتخذت طابعا واسع النطاق بات يهدد باسقاط نتنياهو وحكومته عبر تظاهرات حاشدة مستمرة واضرابات واعتصامات واسعة ضد نتنياهو وسياساته ومشروع الاصلاحات القضائية.

نتنياهو يعي جيدا ان حلمه بالبقاء في السلطة قد يتبدد , عمد لتصعيد الأجواء ضد غزة والضفة وضد سوريا ولبنان أيضا.

بالطبع لايجرؤ نتنياهو على خوض حرب في عدة جبهات , فهو يدرك جيدا ان مثل هذه الحرب قد تؤدي لزوال الكيان برمته لذلك يتحرك باطار دفع الامور نحو حافة حرب لتحويل أنظار المعارضة نحو وجود خطر داهم يحتم وقف الاحتجاجات الداخلية, لكن الامور قد لن تتجه نحو المسار الذي يريده نتنياهو في تظل تنامي قدرات جبهة المقاومة وتآكل قدرات الكيان وإصرار المعارضة على إسقاط حكومته.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( مسيرات أوكرانية تضرم النار بمصفاة روسية) ...كييف تواصل شن هجمات بمسيرات على مناطق في الاراضي الروسية رغم تحذيرات موسكو من ان الاراضي الروسية خط احمر وان هذا التصعيد الاوكراني سيواجه ردا روسيا حازما تماما .

حاكم منطقة كراسنودار الروسية تحدث عن غارة أوكرانية على مصفاة للنفط ادت لاشعال حريق كبير فيها.

وذلك بعد يومين من اعلان موسكو عن التصدي لثمان مسيرات اوكرانية استهدفت مناطق سكنية بروسيا. ان هذه التطورات الخطيرة تنذر باحتمال تحرك روسيا لتوسيع عملياتها العسكرية باوكرانيا بشكل كبير, وتحذيرات وزير الدفاع الروسي باستهداف طرق امدادات السلاح الغربية لاوكرانيا مؤشر على ذلك .