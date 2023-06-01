الحزب الجمهوري التونسي يقيم فعالية لمرور 100 يوم على اعتقال زعيمه

العالم - خاص بالعالم

الحزب الجمهوري أقام فعالية بمناسبة مرور أكثر من مئة يوم على اعتقال زعيمه عصام الشابي وبدء السلطات منذ الحادي عشر من فبراير شباط الماضي حملة اعتقالات طالت العديد من قادة القوى السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، وقد تم التنديد بالإجراءات الحكومية والمطالبة بالتوقف عن سياسة الاعتقالات والحلول الأمنية.

ويؤكد أعضاء الأحزاب المناوئة للسلطات الحالية أن الحكومة تعتقل قادة المعارضة للتغطية على فشلها في إدارة شؤون البلاد وعجزها عن مواجهة الأزمة المالية الموروثة وعجزها عن إيقاف تداعيات الأزمة السياسية والاجتماعية.

وفي سياق متصل وصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف الأوضاع في تونس بأنه معقدة للغاية، وقالت إن الحيز الاجتماعي في البلاد بدأ بالانغلاق في ظل تزايد الضغط على الناشطين ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.

في المقابل أكد الرئيس قيس سعيد رفضه لأي إملاءات من الخارج وشدد على رفضه التفريط بمؤسسات القطاع العام.

وتماشيا مع توجهات سعيد كشفت مصادر إعلامية عن فتح القضاء تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة العامة لمكتب سعيد نفسه إضافة لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف أصلا وغيرهم بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وفي ظل الوضع القائم تتزايد المخاوف من حصول انهيار سياسي واجتماعي واسع داخل تونس، وعودة البلاد لما قبل2011 خاصة وأن سياسة الاعتقالات والالغاء لم تحقق الاستقرار للبلاد ولم تغير الواقع المعيشي للمواطن.



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