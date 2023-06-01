اللواء سلامي: لا يمكن لأي قوة أن تقف ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

وخلال المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى الفي شهيد في فترة الدفاع المقدس بمدينة سبزوار شدد اللواء سلامي على انه لا يمكن لاي قوة ان تقف ضد البلاد وهذا بفضل دماء الشهداء لانهم جلبوا لها الامن والهدوء.

وقال اللواء حسين سلامي:"لقد كبدنا العدو خسائر فادحة في كل المعارك وكما ترون فان الأعداء انهزموا في المنطقة بشكل مذل، ومن الان فصاعدا لن يكون لهم مكان في هذه المنطقة، كما إن الحظر الذي يفرضه الاعداء على المسلمين والضغوط السياسية والحرب الاعلامية التي يمارسونها ضدهم فشلت جميعا في تحقيق أهدافها".

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