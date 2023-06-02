استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند

العالم-ايران

وقال منصور ، عضو حكومة طالبان: لا ينبغي تسييس قضية المياه ومن الضروري تجنب اطلاق أي تصريحات استفزازية.

ويرى عبداللطيف منصور أن معاهدة مياه مهر هيرمند هي الحل لأي توتر حول حقوق إيران المائية, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

وقال منصور: أوضحنا مواقف وزارة الطاقة والمياه في هذا الشأن ونحن ملتزمون على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه. عندما يحل الجفاف ، يجب أن نرجع إلى المعاهدة التي ذكر فيها كل شيء.

وأضاف منصور: لقد أعلنا بالفعل أننا دولتان إسلاميتان متجاورتان وتربطنا علاقات دينية مع بعضنا البعض. الكثير من مهاجرينا يعيشون هناك في إيران ، لذلك نحن نحترم كل هذه الحالات ولا نريد تسييس مثل هذه القضية الفنية الى هذه الدرجة بحيث تفرق الدعاية السلبية بين شعبي البلدين فمثل هذه التصريحات ليست في مصلحتنا ولا في مصلحتهم.