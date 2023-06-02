الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند

استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد عبداللطيف منصور ، المشرف على وزارة الطاقة والمياه في حكومة طالبان ، على حل قضية حصة إيران المائية في نهر هيرمند من خلال الحوار والالتزام بمعاهدة عام 1972.

العالم-ايران

وقال منصور ، عضو حكومة طالبان: لا ينبغي تسييس قضية المياه ومن الضروري تجنب اطلاق أي تصريحات استفزازية.

ويرى عبداللطيف منصور أن معاهدة مياه مهر هيرمند هي الحل لأي توتر حول حقوق إيران المائية, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

وقال منصور: أوضحنا مواقف وزارة الطاقة والمياه في هذا الشأن ونحن ملتزمون على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه. عندما يحل الجفاف ، يجب أن نرجع إلى المعاهدة التي ذكر فيها كل شيء.

وأضاف منصور: لقد أعلنا بالفعل أننا دولتان إسلاميتان متجاورتان وتربطنا علاقات دينية مع بعضنا البعض. الكثير من مهاجرينا يعيشون هناك في إيران ، لذلك نحن نحترم كل هذه الحالات ولا نريد تسييس مثل هذه القضية الفنية الى هذه الدرجة بحيث تفرق الدعاية السلبية بين شعبي البلدين فمثل هذه التصريحات ليست في مصلحتنا ولا في مصلحتهم.

روابط ذات صلة

كردستان العراق يستحوذ على 5 بالمئة من صادرات ايران

تعيين ايران لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

اللواء سلامي: لا يمكن لأي قوة أن تقف ضد ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين: مشروع 'طريق التنمية' مهم جداً للعراق

من الدرجة الممتازة.. شاهد.. الرئيس الأسد يمنح سفير الجزائر بدمشق وسام الاستحقاق السوري

بالصور.. إصابة 3 اطفال بانفجار لغم قرب قاعدة اميركية بدير الزور

ميدالية برونزية لايران في البطولة العالمية للتايكواندو

وتعتقل شابا من 'يعبد'.. فجر اليوم الجمعة.. قوات الاحتلال تقتحم قرى شمال شرق جنين

استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند