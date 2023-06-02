شاهد.. الرئيس الأسد يمنح سفير الجزائر بدمشق وسام الاستحقاق السوري

العالم - سوريا

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد الذي قلّد السفير تهامي الوسام في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين في مبنى الوزارة بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية، أكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين سورية والجزائر وشعبيهما الشقيقين ووقوفهما معاً ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن كلا البلدين قدما الشهداء دفاعاً عن استقلالهما وسيادتهما.

وثمّن الوزير المقداد التطورات الحاصلة في الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة، منوهاً بالدور القومي للجزائر وما تقوم به من أجل لم الشمل العربي.

وعقب تقلده الوسام أعرب السفير تهامي عن جزيل شكره وامتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد على تكريمه من خلال منحه هذا الوسام، معبراً أيضاً عن شكره لوزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها معه ودعمها لإتمام مهامه سفيراً لبلاده.

وأكد السفير تهامي حرص بلاده والقيادة الجزائرية على تطوير العلاقات التاريخية المتميزة مع الشقيقة سورية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون شخصياً في تعزيز وحدة الموقف العربي، وخاصة في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر العام الماضي.

حضر الحفل معاون وزير الخارجية والمغتربين، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة، والسفراء ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق.