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امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية

امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قال أمين المجلس الإسلامي الإسباني، في إشارة إلى إنجازات الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني (ره) إلى أن إيران سعت إلى خلق روابط ذات مصلحة مشتركة والاحترام بين حكومات العالم واليوم هي إحدى الرواد في خلق العالم متعدد الأقطاب.

العالم-ايران

وقال یوسف فرنانديز في تصريح لوكالة ارنا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت الإنجاز الأول في نيل الاستقلال والشرف ضد نظام بهلوي ، الذي كان دمية لأمريكا واتبعت مبادئها التوجيهية في السياسة الخارجية والداخلية.

واضاف: من ناحية أخرى، أحرزت إيران تقدمًا كبيرًا في مجال العلوم والتكنولوجيا. على سبيل المثال، في مجال الطب، أصبحت إيران دولة تجذب السياح الطبيين، لذلك سافر مليون و 200 ألف أجنبي في العام الماضي إلى إيران لهذا الغرض, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

وأوضح أن كل هذه الإنجازات تحققت رغم العقوبات وتابع: لقد نجحت إيران في بناء أسلحة مختلفة في مجال الدفاع من طائرات مسيرة وصواريخ وهي على رأس تقدم العلوم العسكرية، كما أنها تصنع الأقمار الصناعية وتمتلك برنامج نووي سلمي.

وصرح فرنانديز: إيران هي واحدة من أبطال عملية خلق عالم متعدد الأقطاب وقد تمكنت من الوصول إلى العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، كما أنه نموذج في تطوير العلاقات الدولية، لأن سياسة هذا البلد تسعى إلى خلق روابط ذات مصلحة واحترام متبادلين بين حكومات العالم.

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