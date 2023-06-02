الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قبل انتخابات أغسطس.. زيمبابوي تجرّم انتقاد الحكومة

قبل انتخابات أغسطس.. زيمبابوي تجرّم انتقاد الحكومة
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

حظر برلمان زيمبابوي الانتقاد للحكومة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أغسطس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

العالم _ افريقيا

والمتنافسان الأساسيان في الانتخابات المقبلة هما "تحالف المواطنين من أجل التغيير" المعارض وحزب "الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية" (Zanu-PF)الحاكم.

وقالت المتحدثة باسم المعارضة فادزاي ماهيري إن " Zanu-PF حول أمتنا العظيمة إلى بؤرة استبدادية". وأضافت أن هذا القانون "لن ينجح لأن الزيمبابويين يذهبون إلى صناديق الاقتراع بهدف واحد هو إحداث تغيير في زيمبابوي.. ولن يقف استبداد الذعر الذي ينشره Zanu-PF، في طريق التغيير الذي حان وقته".

ويتضمن مشروع القانون "الوطني" حول إدراج تعديلات في القانون الجنائي للجمهورية، بندا يجرم "الإضرار المتعمد بسيادة زيمبابوي ومصالحها الوطنية". ووفقا لأحكام الوثيقة، فإن انتهاك هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وتقرر إجراء الانتخابات العامة في ريمبابوي في 23 أغسطس، حيث سيرشح الحزب الحاكم الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا (80 عاما) لولاية ثانية، بينما ينافسه نيلسون تشاميسا المحامي والقس الذي يرأس تحالف المواطنين من أجل التغيير الذي تم تشكيله حديثا.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان يهنئ نظيره التركي بفوز اردوغان في الانتخابات

الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" يهنئان أردوغان بإعادة انتخابه

هل سيكون للخطاب السياسي التركي نتائج لما بعد الانتخابات؟

تركيا..أنباء عن استقالات كبيرة داخل حزب الشعب الجمهوري بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوليفان: لن تزيد واشنطن ترسانتها النووية إلى مستويات أعلى من الخصوم

باكستان.. اعتقال حليف عمران خان فور الإفراج عنه

كوسوفو.. استمرار الاعتصامات ودعوات لحوار مشروط

قبل انتخابات أغسطس.. زيمبابوي تجرّم انتقاد الحكومة

شاهد بالفيديو.. لقاء ثان.. يجمع وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي في كيب تاون

على هامش اجتماع 'بريكس'.. بالصور.. أمير عبداللهيان يلتقي لافروف