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مقتل 50 شخصا واصابة 300 اخرين في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية في الهند

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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