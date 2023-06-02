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بالصور.. عدة إنفجارات في قطاع غزة

بالصور.. عدة إنفجارات في قطاع غزة
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات سمعت قبل قليل في موقع بدر التابع للمقاومة الفلسطينية، وسيارات الإسعاف تهرع للمكان.

العالم- فلسطين

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