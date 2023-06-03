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مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وبلجيكا

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وبلجيكا
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أجرت وزيرة خارجية بلجيكا السيدة حجا لحبيب، مباحثات هاتفية مع  وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان.

العالم - ايران

واعرب وزير الخارجية الإيراني في هذه المباحثات عن ارتياحه لنجاح الجهود المشتركة التي أدت إلى إطلاق سراح سجناء البلدين.

وأعرب الدكتور أمير عبداللهيان عن أمله في انعكاس التطور الأخير في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين وكذلك في العلاقات بين إيران وأوروبا، وقال إنه بالنظر إلى دور بلجيكا في الاتحاد الأوروبي، فإننا يمكن توقع وجود مباحثات هادفة وفعالة في إطار الاحترام المتبادل، على جدول اعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأطراف الأوروبية.

وفي هذه المباحثات، أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية عن تقديرها لمساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حل قضية السجناء الأوروبيين.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى الخطوة الإنسانية من قبل إيران، وأعربت عن أملها في أن يفتح أفق جديد في العلاقات بين البلدين بعد التطورات الأخيرة.

وأشارت السيدة حجا لحبيب إلى مكانة بلادها في الاتحاد الأوروبي، قائلة: إن بلجيكا مستعدة لتوثيق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوروبا.

كما أشادت وزير خارجية بلجيكا بتاريخ إيران وحضارتها العريقة وأعربت عن أملها في أن تزور إيران في الوقت المناسب.

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