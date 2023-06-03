السلطات الأوكرانية ترفض خطة السلام الإندونيسية

العالم- اوروبا

وكتب نيكولينكو في حسابه على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "نحن نقدر الاهتمام الذي توليه إندونيسيا لمسألة إعادة السلام في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لا توجد مناطق متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا لإجراء استفتاء هناك".

وتابع: "يجب على أوكرانيا استعادة وحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا".

وشدد على أن وقف إطلاق النار ونشر القوات على مسافة 15 كيلومترا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح "لن تنجح أيضا".

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع الأراضي "المتنازع عليها".