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بغداد والرياض تبحثان استمرار التعاون في المجالين الأمني والأكاديمي

بغداد والرياض تبحثان استمرار التعاون في المجالين الأمني والأكاديمي
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع الملحق العسكري السعودي في بغداد العميد الركن ناصر بن طالب السعدون استمرار التعاون في المجالين الأمني والأكاديمي.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي، ان الأخير "استقبل الملحق العسكري السعودي في بغداد، العميد الركن ناصر بن طالب السعدون، وشهد اللقاء، بحث تعزيز العلاقات العراقية السعودية، لاسيما استمرار التعاون في المجالين الأمني والأكاديمي، والتنسيق وتبادل المعلومات والزيارات بين الأكاديميات العسكرية والأمنية بين البلدين".

وأكد الأعرجي خلال اللقاء، على "أهمية وعمق العلاقة الإستراتيجية والمشتركات الأخوية مع المملكة العربية السعودية"، مشيدا "بتطور العلاقات بين إيران والسعودية، لما يحمله من رسائل اطمئنان لأمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، ثمن الملحق العسكري السعودي "الدور الكبير للعراق في عودة العلاقات السعودية الإيرانية"، معربا عن "أمله بأن تشهد المنطقة المزيد من التقدم والاستقرار".

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