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أردوغان يستبعد أبرز وزرائه من تشكيل الحكومة الجديدة

أردوغان يستبعد أبرز وزرائه من تشكيل الحكومة الجديدة
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، عن تشكيل حكومته الجديدة وسط تغييرات لوزارء الحقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية، فيما حافظ وزيرا الصحة والسياحة على منصبيهما.

العالم - ترکيا

وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.

وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.

وعين أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، وفق وكالة الاناضول الرسمية.

وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورال أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية في حكومة الرئيس أردوغان.

وكُلف محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

وجرى تعيين عمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، وعثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة في حكومة أردوغان الجديدة.

فيما حافظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة للحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أدى الرئيس أردوغان اليمين رئيسا لتركيا، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

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