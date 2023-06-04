قائد الثورة: القضية الفلسطينية باتت قضية العالم الإسلامي الاولى بفضل الإمام الراحل

العالم - ايران

وقال قائد الثورة الإسلامية في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 34 لرحيل الإمام الخميني (رض) ان الأجيال القادمة بحاجة لمعرفة المزيد عن الإمام العظيم، جيل الشباب في البلاد بحاجة اليوم إلى معرفة الإمام.

وأضاف، نحن جميعا بحاجة إلى التعرف على أبعاد هذه الشخصية العظيمة متعددة الأبعاد... لا يمكن حذف قادة التاريخ أو تحريف مسيرتهم.. إمامنا العظيم أبعاد شخصيته أكثر تنوعاً من ابن سينا ​​والشيخ الطوسي

وتابع، ان الإمام متميز في الفقه والفلسفة والتصوف النظري.. متميز في الإيمان والتقوى.. متميز في قوة الشخصية وقوة الإرادة. متميز في السياسة الثورية وإحداث تغيير في النظام البشري.

وأضاف، لم تجتمع هذه السمات معاً في أي من شخصياتنا التاريخية.. شخصية الإمام مثل الشمس التي لا تقف وراء السحاب.

وأكد سماحته أن الثورة الإسلامية حولت الاستبداد إلى حرية وحولت انعدام الهوية إلى الهوية الوطنية والثقة بالنفس، وقال، بفضل الإمام تحولت قضية فلسطين إلى القضية الأولى في العالم الإسلامي.

كما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن الإمام الراحل أطلق مسار الصحوة الإسلامية، وقال، ان الأمة الإسلامية اليوم أكثر حيوية ونشاطا واستعدادا مما كانت عليه قبل مرحلة الإمام.

وفي جانب اخر من كلمته اشار قائد الثورة الى انه في عصر الذكاء الصناعي والانترنت لايمكن التعامل باساليب العقود الماضية فالوسائل يجب ان تتناسب مع مقتضيات العصر واضاف : الاهداف لا تتغير وجبهة الاعداء والاستكبار والمتغطرسين والصهاينة تصطف امام الشعوب والفرق في تقسيم الجبهات ، وهو ان الشعب الايراني اكثر قوة وبحاجة لمواصلة التغييرات واصلاح شؤون الشعب مرتبط بها فيما العدو بات اضعف.

وتابع سماحته قائلا :على من يحب ويعشق ايران ومصالحها الوطنية ويعاني من المشاكل الاقتصادية ويسعى لاصلاحها عليه ان يروج للايمان والامل ، وصيتي هي تعزيز الايمان والامل فهدف الاعداء هو هذا الايمان والامل ، صيانة المصالح الوطنية تتحقق في الايمان والامل .

واعتبر ان اخر مساعي الاعداء تجلت في الاضطرابات التي حصلت الخريف الماضي وعلى الجميع ان يعلموا بان التخطيط تم في الغرب واضاف : بعض العناصر الخائنة نفذوا مخططات الاعداء وكانوا ادوات رخيصة لهم ، الحمقى ارتكبوا الخطأ مرة اخرى ولم يعرفوا الشعب الايراني العظيم ، الشعب الايراني لم يبدى اي اهمية لدعواتهم وشبابنا نزلوا الى الجامعات والشوارع وقاموا بواجباتهم وافشلوا مخططات العدو .

وراى آية الله خامنئي ان العدو يسعى ليفرغ الشعب الايراني من الامل ويبرز مشاكل المعيشة وقال : لدينا مشاكل لكن امام هذه المشاكل لدينا احداث تبعث على الامل .

يتبع ..