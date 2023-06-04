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امير عبداللهيان يهنئ وزير خارجية تركيا الجديد

امير عبداللهيان يهنئ وزير خارجية تركيا الجديد
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، وزير خارجية تركيا الجديد، هاكان فيدان، ووصفه بأنه دبلوماسي محترف ومتفهم.

العالم - ايران

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردودغان، عين هاكان فيدان وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

وفي هذا الصدد ، هنأ حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاحد في تغريدة على تويتر، هاكان فيدان، على انتخابه، وقال: أهنئ أخي هاكان فيدان على انتخابه لمنصب وزير خارجية جمهورية تركيا.

واضاف: لقد التقينا وتحدثنا عن كثب عدة مرات، إنه دبلوماسي محترف ومتفهم، كما أودع أخي مولود تشاويش أوغلو.

يذكر ان هاكان فيدان كان رئيسا لجهاز الاستخبارات التركية وحل محل مولود تشاويش أوغلو وزيراً للخارجية.

وكان أمير عبداللهيان قد بعث مؤخراً برسالة إلى وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاويش أوغلو هنأ فيها أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية.

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