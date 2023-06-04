قيادي بالجهاد الاسلامي: فلسطين كانت في قلب الامام الخميني (قده)

العالم - خاص العالم

وقال العطار في حديث لقناة العالم ان ايران قبل الامام الخميني (قده) كانت الدرع الحامي للكيان الاسرائيلي في المنطقة وان ايران سابقا في عهد الشاه المقبور محمدرضا بهلوي كانت تمثل العصا الثقيلة والحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني في الشرق الاوسط.

واضاف العطار ان منذ اللحظة الاولى للثورة الاسلامية وحتى قبل انتصارها كانت فلسطين في قلب الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) وكان ينادي دوما بتحرير فلسطين ويقول ان الحكومات العربية والاسلامية مقصرة في نصرتها للمسجد الاقصى المبارك.

وتابع العطار ان الامام الخميني جاء لسدة الحكم بعد ثورة كبيرة قضاها بقوة واقتدار وبعدما تم نفيه عاد عام 79 لطهران ، وكانت هذه المحطة جديدة ليس في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي فقط بل محطة لفكر اسلامي جديد متنور يستطيع من خلاله ان يرى رؤية استراتيجية في المنطقة لانتصار الاسلام على كل قوى الظلم في المنطقة .

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