كوريا الشمالية تدين إنتهاك مجلس الأمن حقوقها القانونية كدولة ذات سيادة

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ووفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "أشعر باستياء كبير من دعوة مجلس الأمن الدولي في أغلب الأحيان إلى محاسبة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على ممارسة حقوقها بصفتها دولة ذات سيادة"، منتقدة اجتماعا "بطلب من الولايات المتحدة".

وأضافت "أدينه بشدة وأرفضه وأعتبر أنه عمل غير عادل ومنحاز"، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي يعمل "ملحقا سياسيا" لواشنطن ويتدخل في الشؤون الداخلية لكوريا الشمالية.

وتزعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في كوريا الجنوبية واليابان من أن عملية الإطلاق تشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ التي تحظر خصوصا استخدام صواريخ بالستية لأن هذه الأسلحة تعتمد على التكنولوجيا نفسها لقاذفات الصواريخ الفضائية.

وقالت كيم إن كوريا الشمالية "ستواصل اتخاذ إجراءات استباقية لممارسة كل حقوقها القانونية كدولة ذات سيادة، بما في ذلك الحق في إطلاق أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري"، مؤكدة أن بلادها ستستمر في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية وتعتبرها أولوية استراتيجية في مواجهة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وحاولت كوريا الشمالية في 31 مايو إرسال قمر اصطناعي للتجسس إلى الفضاء، لكن الصاروخ الذين يحمله وهو من نوع "تشوليما-1" سقط في البحر الأصفر.