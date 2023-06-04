بعد اتهامات اوستن.. بكين تحذر واشنطن من اغراق المنطقة في الصراعات

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في حادث هو الثاني من نوعه بين الولايات المتحدة والصين خلال أقل من عشرة أيام، قامت سفينة صينية باجراء مناورات بالقرب من مدمرة أميركية في مضيق تايوان فيما اتهمت البحرية الأميركية السفينة الصينية بالقيام بتحركات 'خطيرة' حول المدمرة 'يو إس إس تشونغ هون' التابعة للأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، التى كانت تبحر إلى جانب السفينة الكندية 'إتش إم سي إس مونتريال' في مضيق تايوان.

وكان عسكريون أميركيون أكدوا في 26 أيار/مايو أن طيارا صينيا قام بـ'مناورة عدوانية غير مبررة' بالقرب من طائرة استطلاع أميركية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

بدوره، قال الجيش الصيني إنه راقب مرور السفينتين دون ذكر أي حوادث، مصرحا أن 'الدول المعنية تختلق عمدا مشاكل في مضيق تايوان وتتعمد تأجيج المخاطر وتقوض بخبث السلام والاستقرار الإقليميين'.

وتثير هذه التحركات غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها تمتلك حقوقا سيادية في المضيق.

التوترات الأخيرة دفعت وزارة الدفاع الأميركية بالتنديد بتصرفات الجيش الصيني في آسيا التي وصفتها بـ 'الخطرة بشكل متزايد'. حيث انتقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الصين لرفضها إجراء محادثات عسكرية.

في المقابل، حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو الأحد من إقامة تحالفات عسكرية 'شبيهة بحلف شمال الأطلسي' في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في 'زوبعة' من الصراعات.

وقال " المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

واعتبر الوزير الصيني ان منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل وليس عسكرة المنطقة ورغم ان الوزير لم يذكر أي دولة بالاسم لكن تصريحاته تستهدف في شكل ضمني الولايات المتحدة التي عززت تحالفاتها وشراكاتها في المنطقة لمواجهة نفوذ بكين.