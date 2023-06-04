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في ذكرى رحيله.. شخصيات يمنية تشيد بمواقف الامام الخميني الداعمة للمظلومين

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

نظمت السفارة الإيرانية في صنعاء فعالية إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني 'قدس سره' حيث شدد المشاركون على أهمية استنفار ضمير العالم الإسلامي في الوقت الحاضر للتمسك بأسس ومسارات الثورة الإسلامية لمواجهة أعداء الأمة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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