جولة أمير قطر في 4 دول من آسيا الوسطى إعتبارا من يوم غد

العالم - قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الجولة التي تأتي بدعوة من قادة دول في آسيا الوسطى، تبدأ بزيارة جمهورية أوزبكستان، تتبعها جمهورية قرغيزيا.

وعقب ذلك سيزور أمير قطر جمهورية كازاخستان التي تشمل خلال تلك الزيارة مشاركته في منتدى أستانة الدولي، فيما يختتم جولته بزيارة جمهورية طاجيكستان.

ووفق الوكالة، سيجري أمير قطر خلال الجولة مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

وترتبط قطر بعلاقات دبلوماسية قديمة مع معظم الدول في آسيا الوسطى، حيث تأسست العلاقات بين قطر وأوزباكستان في نوفمبر 1997 بالتوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء وتطورت خلال السنوات اللاحقة على مختلف الصعد.

أما قطر وقيرغيزيا فبينهما علاقات سياسية واقتصادية متينة، فيما تقيم الدوحة علاقات دبلوماسية مع كازاخستان منذ يوليو عام 1993، وافتتحت السفارة القطرية بأستانة في شهر مايو عام 2008، كما افتتحت السفارة الكازاخية في الدوحة قبلها بعام.

أما العلاقات الثنائية بين قطر وطاجيكستان فقد بدأت عام 1994، وشهدت قفزات كبيرة على صعيد تعزيزها وتوثيقها باستمرار لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.