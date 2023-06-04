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مصر.. الحكم في قضية "خلية المحلة الإرهابية"

مصر.. الحكم في قضية
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة جنايات في مصر، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن تتراوح بين المؤبد و3 سنوات، على عشرات المتهمين بتكوين خلية إرهابية بمحافظة الغربية شمالي البلاد.

العالم - مصر

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان "الأحكام جاءت بالسجن المؤبد على 10 متهمين، و15 عاما على متهمين اثنين، و7 سنوات على متهم، و3 سنوات على آخر".

وأضافت: "كانت التهمة تكوين خلية إرهابية بمدينة المحلة، تهدف إلى تكدير أمن وسلم الدولة وتهديد حياة المواطنين، عن طريق تصنيع المفرقعات وتفجير قضبان السكك الحديدية".

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت متهمين بتهمه تفخيخ قضبان القطارات بخط "السنطة - طنطا" باستخدام المفرقعات، بقصد تخريب الممتلكات العامة لهيئة السكك الحديدية.

وأشارت النيابة العامة إلى "تدريب أفراد الخلية على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات، سعيا لتخريب الممتلكات العامة والإضرار بالمال العام".

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