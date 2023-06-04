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أميرعبداللهيان يتابع آخر أوضاع الحجاج الإيرانيين في الأراضي المقدسة

أميرعبداللهيان يتابع آخر أوضاع الحجاج الإيرانيين في الأراضي المقدسة
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية، المساعدة الكاملة للسفارة الإيرانية لتسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين والتواصل مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.

العالم - إيران

واطلع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في مكالمة هاتفية مع السيد عبد الفتاح نواب، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة، على آخر أوضاع حجاج بيت الله الحرام الإيرانيين في الأراضي المقدسة.

وقدم أميرعبداللهيان خلال هذه المكالمة الهاتفية، تقريراً عن المحادثات التي أجراها مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان على هامش قمة بريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا، بشأن العلاقات الثنائية وخاصة التسهيلات المتعلقة بالحجاج الإيرانيين.

بدوره تحدث السيد عبدالفتاح نواب في هذا الاتصال الهاتفي، عن الظروف المواتية لحجاج بيت الله الحرام الإيرانيين، وأعرب عن أمله في أن يتمكن جميع المسلمين بمن فيهم الإيرانيون الذين تشرفوا بزيارة مكة والمدينة من أداء فريضة حج مقبولة ومليئة بالروحانيات.

كما اطلع أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع المشرف المؤقت للسفارة الإيرانية في الرياض على آخر التطورات والخطط الخاصة بافتتاح سفارة جمهورية إيران الإسلامية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

وأعرب وزير الخارجية الإيرانية في هذا الاتصال الهاتفي عن ارتياحه للسير الجيد لشؤون الحجاج الإيرانيين في ديار الوحي، وأكد على المساعدة الكاملة للسفارة الإيرانية لتسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين، وعلى التواصل مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.

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