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اتصال هام!.."حميدتي وبن فرحان" يتباحثان طرق تحقيق الاستقرار في السودان

اتصال هام!..
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

 أفاد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ، مجمل الأوضاع في السودان، خلال مكالمة هاتفية.

العالم - السودان

وأوضح أن هذا الاتصال جاء في ظل جهود الوسطاء السعوديين والأمريكيين المبذولة لإنهاء الصراع السوداني.

وأضاف: "أكدت لوزير الخارجية السعودي دعمنا لمنبر جدة والتزامنا الكامل بإعلان حماية المدنيين، ومواصلة العمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا".

وتابع: "كما تبادلنا وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد، وأكدنا على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار في السودان".

وأعرب عن ترحيب قوات الدعم السريع بالبيان المشترك الذي أعلن عنه الوسطاء اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة.

وفي الختام شكر دقلو السعودية على ما وصفه بـ "الدعم السخي" لأشقائهم في السودان، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة.

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