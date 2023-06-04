مباحثات هاتفية بين أميرعبداللهيان ووزير خارجية تركيا الجديد

ودعا أميرعبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي، نظيره لزيارة طهران، مؤكدا على ضرورة تسريع برنامج تعزيز العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيرانية تعاون البلدين في القضايا الإقليمية مهماً، وشدد على تفعيل الآليات الإقليمية.

بدوره أعرب وزير خارجية جمهورية تركيا عن امتنانه لرسالة التهنئة التي وجهها وزير الخارجية، وأشار إلى أهمية استمرار المباحثات الجيدة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية في المجالين الثنائي والإقليمي، معلناً استعداده في المساعدة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيزور طهران في أول فرصة.

ونقل فيدان تحيات الرئيس التركي إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، وأعرب عن تقديره لحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مخبر، في حفل تنصيب رئيس بلاده.