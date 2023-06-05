الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك.

العالم - أوروبا

وقال كوناشينكوف: "في صباح يوم 4 يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وأضاف: "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه. تم إحباط الهجوم ولم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن قوات العدو تتكون من ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

مسؤول أوكراني يعبر عن سعادته لانتقال الحرب الی روسيا

العاصمة الروسية موسكو تتعرض لهجمات من طائرات درون أوكرانية

كييف تتصدى لهجوم روسي بالمسيّرات المفخخة وصواريخ كروز

كيسنجر يعترف.. أمريكا هي سبب الحرب في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول عسكري أمريكي: التحالف البحري بين إيران ودول خليجية غير منطقي!

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق

وزير الخارجية التركي: سأزور طهران في أقرب فرصة ممكنة

طلعة جوية.. صوت انفجار قوي يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

مباحثات هاتفية بين أميرعبداللهيان ووزير خارجية تركيا الجديد

اتصال هام!.."حميدتي وبن فرحان" يتباحثان طرق تحقيق الاستقرار في السودان