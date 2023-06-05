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ضابط أمريكي يؤكد إصابة قائد عام قوات كييف بجروح خطيرة

ضابط أمريكي يؤكد إصابة قائد عام قوات كييف بجروح خطيرة
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في قناته على "يوتيوب"، إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بجروح خطيرة في هجوم صاروخي في مقاطعة خيرسون.

العالم - أوروبا

وأضاف ريتر: "إنه على قيد الحياة، لكنه أصيب بجروح خطيرة بعد غارة روسية على موقع قيادة عسكرية في محيط خيرسون".

وأضاف ريتر أن الضربة الروسية قضت على عدد من ضباط المخابرات الأوكرانية الذين كانوا يعملون مع العسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي وقت سابق، أعلن ضابط البنتاغون السابق ستيفن بريان أن مقطع الفيديو مع زالوجني، الذي نشره المكتب الصحفي في وزارة الدفاع الأوكرانية بعد أنباء عن إصابته، عبارة عن "فيديو مزيف".

يشار إلى أنه قبل أيام عديدة، قال متحدث باسم قوات الأمن الروسية، نقلا عن مصادر في القوات الأوكرانية، إن زالوجني أصيب في أوائل مايو الماضي، إصابة خطيرة داخلية في الرأس، وإصابات متعددة بشظايا بعد هجوم صاروخي روسي. وبحسب قوله، لن يتمكن من مواصلة خدمته.

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