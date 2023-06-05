السيطرة علی البحار مفتاح السيطرة علی العالم

العالم - خاص بالعالم

وقال د. فضل الله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"يبدو ان المنطقة تتحرك وقارب المنطقة يهتز علی وقع التطور البحري الاخير في المنطقة".

وأشار الی وجود الكثير من التغيرات في المنطقة مؤكداً ان المرور في المحيط الهندي يشكل 50 بالمئة من التجارة البحرية في العالم والتجارة البحرية هي عماد الاقتصاد في العالم.

وأوضح فضل الله ان مرتكز نظريات الجغرافيا السياسية منذ 200 عام حتی الان جزء اساسي فيه يتركز علی البحر، فاذا اردت معرفة كيفية السيطرة علی العالم فيجب ان تعرف السيطرة علی البحار اولاً.

وأكد ان تمدد ايران في المنطقة، بحرياً واستقبالها اسطولاً جال العالم خلال فترة طويلة بنجاح دون أية عوائق وتغيير موقف بعض الدول العربية ازاء ايران يشكل اشاره ان بعض دول المنطقة بدأت تدرس اعادة التموضع وقياس رد الفعل الاميركي بناءاً علی ذلك فإما يستجيب الاميركي لبعض المطالب المتقدم له واما تحذير الاميركي بالاندفاع اكثر في التعاون مع ايران.