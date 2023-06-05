الجيش السوداني يعلن استعادة قاعدة جوية بالخرطوم بعد معارك عنيفة

العالم-السودان

وقال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش استعاد قاعدة "النُجُومِي" الجوية في جبل أولياء جنوب الخرطوم، مشيرا إلى أن القاعدة دخلت الخدمة فور استعادتها من الدعم السريع.

كما أشار المصدر إلى أن القاعدة كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ بداية الأحداث في 15 أبريل/نيسان الماضي وتمت استعادتها بعد معارك وصفها بالعنيفة داخل القاعدة الجوية.

وكان القتال تصاعد أمس الأحد في مناطق عدة بالخرطوم بعد يوم من انتهاء هدنة توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة، وكان يفترض أن تستغرق 5 أيام.

وخلال معارك أمس، قصت طائرات حربية سودانية تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة الجريف شرقي الخرطوم.

وفي غرب البلاد، أفات أنباء بأن اشتباكات عنيفة وقعت أمس في مدينة كتم بولاية شمال دارفور مما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصا، بحسب ناشطين.

وقد أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الإقليم منطقة منكوبة، قائلا إنه بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتسبب الصراع المستمر منذ 7 أسابيع في مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين، بالإضافة لنزوح ما يقرب من 1.2 مليون شخص داخل البلاد، وفرار 400 ألف آخرين إلى البلدان المجاورة.