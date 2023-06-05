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الشيخ القطان: ايران تدفع ثمن وقوفها لجانب المستضعفين+صور

الشيخ القطان: ايران تدفع ثمن وقوفها لجانب المستضعفين+صور
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، على أنَّ "الإمام الخميني لم يكن لمذهبه فحسب ولم يكن لطائفته فحسب، وانما كان لكل مستضعف على امتداد هذه الأرض،

العالم - لبنان

واضاف القطان خلال كلمة القاها في الندوة التي نظمتها جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في قاعة بلدية (حدث بعلبك)، ان كل مستضعف يقرأ سيرة الإمام الخميني يستطيع أن ينتفض على الظلم وأن يثور على الظالم وأن يرجع الحق الذي يراه لنفسه وأهله وشعبه وهكذا فعل الإمام الخميني".

وتابع قائلا: "الإمام كان يؤمن بالقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين ويؤمن بكنيسة القيامة وأيضاً هو يؤمن بوجوب الوقوف الى جانب المستضعفين في فلسطين أصحاب الحقّ في فلسطين المحتلة، فاليوم نحن عندما نطالب العالم أن يقف مع الإخوة في فلسطين المحتلة لا نطالبه أن يقف مع المسلمين أو المسيحيين في فلسطين، بل نحن نطالب أحرار العالم أن يقفوا مع الحقّ وأن يقفوا مع المظلومين والمستضعفين في مواجهة الصهاينة المعتدين الظالمين، الذين لا يتمتّعون بأدنى إنسانية، لا يوجد عندهم إنسانية بل يوجد عندهم وحشية مفرطة".

وأردف: "الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدفع ثمن وقوفها الى جانب المستضعفين، لو أن إيران اليوم تتخلى عن حزب الله في لبنان وتتخلى عن حركات المقاومة في فلسطين، أين موقع ايران عند أميركا وعند المستكبرين وعند دول الخليج (الفارسي)؟ أين كانت إيران؟ كانت في الصدارة، وكانت أهم من أيام الشاه، ولكن ايران اليوم تدفع ثمن وقوفها الى جانب المستضعفين وثمن التزامها بمنهج الإمام الراحل الإمام الخميني في دعمها لكل المستضعفين في لبنان وفلسطين واليمن والبحرين وسوريا، وكل مكان يوجد فيه مستضعف تجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى جانبه بكل الوسائل وبكل الإمكانيات المتاحة لإيران".

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