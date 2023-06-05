التضييق على رافضي التطبيع

العالم – حديث البحرين

هدف الحكومة من هذا التضييق هو خنق صوت الشعب البحريني المتمسك بثوابته الوطنية وقضية فلسطين المركزية، وكذلك مثل الاوهام بان البحرينيين موافقون على هذا التطبيع مع العدو.



لكن الحراك الشعبي والسياسي والعلمائي البحريني المؤكد ان الكيان الصهيوني هو العدو يثبت ان هناك فجوة واسعة جدا بين الشعب الرافض للتطبيع والنظام الذي يعمل دائما على توسيع مجالات هذا التطبيع.

وفي موازاة ذلك اعدام السعودية لشابين بحرينيين والذي ولّد رده فعل شعبية وعلمائية وسياسية بحرينية كبيرة اكدت مدى صلابة هذا الشعب في الثبات على مبادئه.

ويتواصل تضييق الحكومة البحرينية على رافضي التطبيع ولذلك لم يكن اعتقال الشيخ محمد صنقور امرا عاديا له علاقه بالاضطهاد الطائفي وحسب، وانما كان جزءا من معركة البحرينيين على المستويات كافة ضد التطبيع ومواجهة مشروع الصهيوني، والجدير بالذكر ان اعتقال الشيخ محمد صنقور،قد جرى بعد يوم واحد فقط من اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الكيان والبحرين.

وحول هذا الموضوع استضاف برنامج "حديث البحرين" ضيفا هذه الحلقة:

- الشيخ حسن العصفور عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين

- والناشط السياسي البحريني جعفر يحيى من العاصمة الالمانية برلين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...